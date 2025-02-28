Milan'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao, Bologna karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası takımın performansını eleştirdi.
Portekizli oyuncu, "Maç bizim elimizdeydi ama kaybettik. Suç bizde, başımızı kaldırıp toparlanmalıyız" dedi.
Leao, Bologna'nın tartışmalı ilk golü hakkında ise "Bazı tuhaf pozisyonlar yaşandı. Konuşursam olay büyür ama odaklanmamız gereken şey biziz" yorumunu yaptı.
Milan, ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik bir sürece girdi. Dördüncü sıradaki Juventus ile arasındaki fark 8 puana çıkan kırmızı-siyahlılar, Lazio ile oynayacakları bir sonraki maçı "final gibi" görüyor.
Leao, "Kendi sahamızda Lazio'yu yenmek zorundayız. Artık her maç bizim için final niteliğinde" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 38 maçta görev alan Leao, 10 gol 7 asistlik performans sergiledi. (Kaynak:Bola)
Leao'dan Milan'a sert eleştiri: "Suç bizde"
Milan'ın yıldızı Rafael Leao, Bologna karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası takımın performansını eleştirdi.
Milan'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao, Bologna karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası takımın performansını eleştirdi.
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