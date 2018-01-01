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LaVine, Bulls için maaşından kesinti yapmaya "istekli"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, takımın etrafına kilit rol adamları ekleyebilmesi durumunda, Bulls ile alacağı maaştan kesinti yapmaya istekli olabileceği kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, takımın etrafına kilit rol adamları ekleyebilmesi durumunda, Bulls ile alacağı maaştan kesinti yapmaya istekli olabileceği kaydedildi.

2020-21 sezonunun başlamasından önce, LaVine'in gelecekte maksimum kontrat imzalamaya oldukça önem verdiği iddia edilmişti.

Kariyerinde henüz hiç playofflarda oynamamış olan LaVine, Bulls ekibi ile dördüncü, NBA'de ise yedinci sezonunu tamamlıyor.

LaVine, 2018'de Sacramento Kings'in dört yıllığı 80 milyon dolarlık kontrat teklifini kabul etmiş, ancak Bulls bu teklifi karşılayarak yıldız oyuncuyu takımda tutmuştu.


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