Laso: 'Real Madrid-Fenerbahçe bir klasik'

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso, mücadele öncesi kritik açıklamalarda bulundu.



Son 4 maçını kazanan Real Madrid'in başantrenörü, Fenerbahçe maçında ekstra dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



"TEHLİKELİ BİR MAÇ OLACAK"



53 yaşındaki koç açıklamasında; "Arka arkaya 4 maç kazandık. Her maç gibi Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız mücadele de tehlikeli olacak. Bu maç adıyla zaten bir klasik. Takımım, savunma ve hücum açısından son dönemde daha sağlam durumda bulunuyor. Yavaş yaval olmak istediğimiz seviyeye geliyoruz." dedi.



Fenerbahçe Beko, Real Madrid karşılaşması öncesi EuroLeague'de 4 galibiyet ve 5 yenilgiyle 10. sırada yeer alıyor.



