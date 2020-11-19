Larkin: "Bireysel performans önemli değil"

Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Larkin: 'Bireysel performans önemli değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2020 22:18
Anadolu Efes'in Khimki'yi mağlup ettiği maçta 20 sayı kaydeden Shane Larkin, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Larkin açıklamasında; "Müthiş bir galibiyet. Bayern Münih'e kaybettikten sonra bu maçı kazanmalıydık. Takımın bana ihtiyacı olan anlarda devreye girmeye çalıştım. Bireysel performansların önemi yok, Anadolu Efes kazansın yeter" dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için