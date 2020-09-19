Larin: 'Kendimi çok değiştirdim'

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki tek golünü atan Larin, kendisini geliştirdiğini dile getirdi.



Geçen sezon kiralık olarak oynamanın kendisine değer kattığını ifade eden Larin, "Kirada bulunduğum süre boyunca geliştim. Fiziksel olarak da mental olarak da iyi durumdayım. Gol attığım için mutluyum ama kazanamadık. Necip çok çalışkan bir futbolcu, bana da harika bir asist yaptı ve bana da sadece golü yapmak kaldı" dedi



