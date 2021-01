LaMelo, ağabeyi Lonzo'ya karşı ilk kez oynadı!

Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball, geçtiğimiz gece New Orleans Pelicans'a karşı oynadığı maçta, Pelicans point guardı olan ağabeyi Lonzo Ball ile NBA kariyerinde ilk kez karşı karşıya geldi.



LaMelo, Charlotte'ın New Orleans'ta aldığı 118-110'luk galibiyette neredeyse triple-double yapıyordu. Karşılaşmada 26 dakika sahada kalıp 12 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynayan LaMelo, maç sonrası şunları söyledi:



"Bir süredir buna alışığım. Oynadığım maçlar, ESPN'de çocukluğumdan beri gösteriliyordu. Yani her şey normaldi."



Hornets'ın çaylak ismi, Lonzo'ya karşı ilk maçında ribaundlarda kariyer rekoru kırmasının yanı sıra, kariyer asist rekorunu da egale etti.



LaMelo ayrıca maçta, Hornets tarihinde bir maçta double-double yapan en genç ikinci oyuncu oldu (İlk sırada Michael Kidd-Gilchrist var).



İşte LaMelo'nun performansı!: