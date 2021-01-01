Lakers'ın sahibinden, Nets'e "Hodri meydan" çağrısı!

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeannie Buss, Brooklyn Nets'in kadrosuna LaMarcus Aldridge'i eklemesi sonrası, "Hodri meydan!" şeklinde konuştu.



Yakın zamanda, Lakers ve Nets gibi şampiyonluk çekişmesi içindeki takımlar, kadrolarına birden fazla eski All-Star eklemişlerdi.



Lakers'ın sahibi ve CEO'su Buss, ESPN'in "Stephen A's World" programına konuk oldu ve Nets'in Aldridge'i kadrosuna eklemesi hakkında şunları söyledi:



"Bu gelişme, içimizdeki cevheri ortaya çıkaracak. Rakipler, bizi mağlup edilmesi gereken takım olarak tanımladığında ve bizle kafa kafaya gitmek için hazırlandığında, bizler daha da sıkı çalışıyoruz. Yani, hodri meydan!"



Son haftalarda Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'den oluşan çekirdeğine Blake Griffin ve Aldridge'i eklemişti.



Lakers ise, Cleveland Cavaliers'dan serbest bırakılmasının ardından Andre Drummond ile sözleşme imzalayarak benzer bir hamle yapmıştı.



