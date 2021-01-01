Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lakers'ın sahibinden, Nets'e "Hodri meydan" çağrısı!

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeannie Buss, Brooklyn Nets'in kadrosuna LaMarcus Aldridge'i eklemesi sonrası, "Hodri meydan!" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeannie Buss, Brooklyn Nets'in kadrosuna LaMarcus Aldridge'i eklemesi sonrası, "Hodri meydan!" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda, Lakers ve Nets gibi şampiyonluk çekişmesi içindeki takımlar, kadrolarına birden fazla eski All-Star eklemişlerdi.

Lakers'ın sahibi ve CEO'su Buss, ESPN'in "Stephen A's World" programına konuk oldu ve Nets'in Aldridge'i kadrosuna eklemesi hakkında şunları söyledi:

"Bu gelişme, içimizdeki cevheri ortaya çıkaracak. Rakipler, bizi mağlup edilmesi gereken takım olarak tanımladığında ve bizle kafa kafaya gitmek için hazırlandığında, bizler daha da sıkı çalışıyoruz. Yani, hodri meydan!"

Son haftalarda Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'den oluşan çekirdeğine Blake Griffin ve Aldridge'i eklemişti.

Lakers ise, Cleveland Cavaliers'dan serbest bırakılmasının ardından Andre Drummond ile sözleşme imzalayarak benzer bir hamle yapmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal