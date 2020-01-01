Lakers, yeni sezona seyircisiz başlayacak!

Los Angeles Lakers, yeni sezona Staples Center'da taraftarlar olmadan başlayacağını duyurdu.



Takım, maçlarının "bir sonraki duyuruya kadar" şahsen katılım olmaksızın oynanacağını belirtti.



Lakers, NBA'in KOVID-19 salgını nedeniyle uzun bir ara vermeye başlamasından sadece bir gün önce, 10 Mart'ta Brooklyn Nets'e karşı ev sahibi olduğu bir maçtan bu yana taraftarlarla bir maç oynamamıştı.



NBA sezonu Temmuz ayında yeniden başladığında, ligin Disney World bubble'ında sadece belirli kişilerin maçları şahsen izlemesine izin verilmişti. Oyuncuların aile üyeleri, playoffların yalnızca ilk turundan sonra Orlando'da kendilerine katılabilmişti.



