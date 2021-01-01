Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lakers, Lonzo Ball'u geri mi istiyor?

Los Angeles Lakers'ın bu yaz döneminde takımın eski oyuncusu Lonzo Ball'u kadrosuna katmakla ilgilenebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın bu yaz döneminde takımın eski oyuncusu Lonzo Ball'u kadrosuna katmakla ilgilenebileceği iddia edildi.

New York Times'tan Marc Stein, şu anki New Orleans Pelicans point guardı hakkında şunları kaleme aldı:

"Lakers'ın daha fazla şutöre ihtiyaç duymasının yanı sıra, ekibin daha çok (LeBron) James ve (Anthony) Davis'in uzun forvet ve pivot pozisyonlarında daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak ve fark yaratacak bir oyun kurucu istediği söyleniyor.

Bu muhtemel yolları izleyebilirler, ancak bu sebeple sınırlı serbest oyuncu adayı olan Lonzo Ball'u yeniden almak için yolları engellerle dolu olurdu."

Ayrıca The Athletic, Lonzo sınırlı serbest oyuncu olduğunda rakip bir takımdan yüklü bir kontrat teklifi gelirse, Pelicans'ın bu kontratı karşılamasının pek olası olmadığını belirtti

Chicago Bulls ve LA Clippers'ın, Ball'u kovalaması beklenen takımlar arasında olduğu bildirilmişti.

Geçtiğimiz sezon 55 maçta forma giymiş olan 23 yaşındaki oyuncu, maç başına 31.8 dakika sahada kalarak 14.6 sayı (kariyerinin en iyisi), 4.8 ribaund, 5.7 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal