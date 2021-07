Lakers, Lonzo Ball'u geri mi istiyor?

Los Angeles Lakers'ın bu yaz döneminde takımın eski oyuncusu Lonzo Ball'u kadrosuna katmakla ilgilenebileceği iddia edildi.



New York Times'tan Marc Stein, şu anki New Orleans Pelicans point guardı hakkında şunları kaleme aldı:



"Lakers'ın daha fazla şutöre ihtiyaç duymasının yanı sıra, ekibin daha çok (LeBron) James ve (Anthony) Davis'in uzun forvet ve pivot pozisyonlarında daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak ve fark yaratacak bir oyun kurucu istediği söyleniyor.



Bu muhtemel yolları izleyebilirler, ancak bu sebeple sınırlı serbest oyuncu adayı olan Lonzo Ball'u yeniden almak için yolları engellerle dolu olurdu."



Ayrıca The Athletic, Lonzo sınırlı serbest oyuncu olduğunda rakip bir takımdan yüklü bir kontrat teklifi gelirse, Pelicans'ın bu kontratı karşılamasının pek olası olmadığını belirtti



Chicago Bulls ve LA Clippers'ın, Ball'u kovalaması beklenen takımlar arasında olduğu bildirilmişti.



Geçtiğimiz sezon 55 maçta forma giymiş olan 23 yaşındaki oyuncu, maç başına 31.8 dakika sahada kalarak 14.6 sayı (kariyerinin en iyisi), 4.8 ribaund, 5.7 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları tutturmuştu.