La Liga'da 9. haftanın açılış maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın 58. dakikasında sahneye Tomas Pina çıktı ve Deportivo Alaves'i öne geçiren golü kaydetti.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Deportivo Alaves deplasmand Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Deportivo Alaves maç fazlasıyla 17 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Celta Vigo ise 10 puanda kaldı.Celta Vigo'da milli futbolcu Emre Mor, 63. dakikada Fran Beltran'ın yerine oyuna dahil oldu.