La Liga maç yayın haklarını 4 milyar 950 milyon avroya sattı

La Liga ulusal düzeyde maç yayın haklarını 5 sezonluğuna 4 milyar 950 milyon avroya sattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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La Liga maç yayın haklarını 4 milyar 950 milyon avroya sattı
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14 Aralık 2021 19:16
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2022-2023 ile 2026-2027 sezonları arasında ulusal düzeyde maç canlı yayın hakları, 4 milyar 950 milyon avroya Movistar ve DAZN platformlarına satıldı.

1. Futbol Ligi kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumundan yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 sezonluk maç canlı yayın haklarıyla ilgili "tarihi bir sözleşme" yapıldığı bildirildi.

LaLiga, "Gelecek 5 sezonluk maç canlı yayın hakları ihalesi 4 milyar 950 milyon avroluk alım teklifiyle sonuçlandı. Movistar fikstürdeki hafta başına toplamda 5 maç ve 3 tam gün, DAZN da haftada 5 maç yayımlayacak." açıklamasında bulundu.

LaLiga'nın maç canlı yayın haklarından elde ettiği gelirin bir önceki sözleşmeye oranla az da olsa arttığı, Avrupa'nın diğer önemli ligleriyle rekabette en üst sırada olmaya devam ettiği vurgulandı.

Verilen bilgilerde ayrıca LaLiga'nın, ABD, Meksika ve Latin Amerika ülkeleriyle de "orta vadede rekabetin ekonomik istikrarını sağlayan diğer anlaşmalara imza attığı" ifade edildi.


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