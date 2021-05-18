La Liga'da Jan Oblak farkı

Atletico Madridli kaleci Jan Oblak, bu sezon ligde en çok kurtarış yapan, en az gol yiyen ve en fazla maçta kalesini gole kapayan oyuncu konumunda bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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La Liga'da Jan Oblak farkı
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18 Mayıs 2021 15:27
Jan Oblak
Jan Oblak
Atletico Madrid
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak, bu sezonki performansıyla öne çıkıyor.

La Liga'dan yapılan açıklamada, son hafta maçları öncesinde en yakın rakibi Real Madrid'in iki puan önünde lider konumda bulunan Atletico Madrid'in Slovenyalı kalecisi Oblak, bu sezon birçok önemli başarıya imza attı.

100 pozisyonda topun ağları geçmesine izin vermeyen 28 yaşındaki kaleci, bu sezon lig maçlarında en çok kurtarış yapan file bekçisi oldu.

Ligde forma giydiği 37 karşılaşmanın 18'inde kalesini gole kapayan ve sadece 24 gole izin veren Oblak, bu kategorilerde de bu sezon ligin en iyisi konumunda.

Atletico Madrid, ligin son haftasında 22 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Real Valladolid ile karşılaşacak. Madrid ekibi, mücadeleyi kazanması halinde diğer maç sonuçlarını beklemeden tarihinin 11. şampiyonluğuna ulaşacak.


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