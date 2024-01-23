Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Mavericks'in "kendine odaklanma fırsatı verdiğini" söyledi.



Bu sezon All-Star seviyesinde performansını sürdüren Irving, Mavericks tarafından kendisine saygı duyulduğunu ve desteklendiğini hissettiğini şu sözlerle dile getirdi:



"Geçmişte kendi eylemlerimin sorumluluğunu üstlenmem gerektiğini söyleyecek kadar olgun olmam gerekiyordu. Dünyada görmek istediğim şeyleri göstererek insanlara örnek olma şansım oldu. Ve bu, birçok kişiye karşı iyi bir insan olmak, ulaşılması zor olmamak ve insanların sizi yanlış değerlendirebilecekleri bir yerde bu kadar izole olmamak anlamına geliyor. Birçok insanın sırf bu yüzden beni yanlış değerlendirdiğini düşünüyorum.



Dallas, bana asıl meseleye odaklanma fırsatı verdi; ki bu da elimden gelen en iyi basketbol oyuncusu olabilmek. Ve saha dışında da beni desteklediler."



Irving bu sezon 27 maçta 25.2 sayı, 5.3 asist ve 5.1 ribaund ortalamalarına sahip.



