Kyrie Irving, son kararını açıkladı! Celtics'te kalıyor....

Kyrie Irving, gelecek yaz için planlarını açıkladı.
The Athletic'ten Shams Charania'ya konuşan Kyrie Irving, "Gelecek yaz, Boston Celtics ile kontrat imzalayacağım
." dedi.
Gelecek yaz sınırsız serbest kalacak olan Kyrie Irving, "Herkes, 'Gelecek yaz ne yapacaksın?" deyip duruyor. Bundan sonra bu ve buna benzer sorulara cevap vermeyeceğim. Ben ve takım arkadaşlarım, önümüzdeki sezona odaklanmış durumdayız
." dedi.
Kyrie Irving, Boston Celtics'te kalmayı tercih ederse 5 yıl 180 milyon Dolar'lık kontrat imzalayabilir. Başka bir takıma giderse 4 yıl 139 milyon Dolar alabilir.