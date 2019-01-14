Kyrie: "Beşinci sırada olarak rahat edemeyiz"

Boston Celtics süperstarı Kyrie Irving, takımın sezon öncesi beklentilerine ulaşmaması konusunda bir yorum daha getirdi.
Kyrie, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçen sene kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. Kimsenin beklentisi yoktu. Bu sezona bazı beklentilerle geldik. Ve bu bizim için yeniydi. Zorlu bir durum. Şimdi karşılaştığımız şeyler, final serisi seviyesinde kupayı alma seviyesiyle karşılaştırınca hiçbir şey. Şimdi zorluk yaşıyorsak, Finallere çıktığımızda sizce neler olacak?" "Çok iyi bir sıralamaya sahip olmaya çalıştığımız bir pozisyondayız. 1 numaralı hedefimiz bu olmalı. Ama hangi adımları atmalıyız? Şimdi hedefimiz öncelikle bu, iyi bir sıralama yakalamak. Beşinci sırada olmakla rahat edemeyiz. Ben beşinci sırada olmamız konusunda rahat hissetmiyorum ve şimdi yapmam gereken, sonraki gün nasıl atağa geçeceğim konusunda bazı şeyleri yeniden çalışmak olacak."
Celtics, 25-17'lik serisiyle Doğu Konferansında beşinci sırada yer alıyor.