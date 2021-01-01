"Kuzma, kendini Tatum gibi sanıyor" iddiası!

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma'nın, kendisini Boston Celtics yıldızı "Jayson Tatum benzeri biri olarak gördüğü" iddia edildi.



Kuzma, geçtiğimiz sezon Lakers'ta olduğundan daha istikrarlı bir rol almakla ilgilendiğini söylemişti. Bu tarz bir rolü olmamasına rağmen, Kuzma'nın kendisini ligin en iyi yıldızlarından bazılarıyla karşılaştırdığı söylenegeldi.



Bleacher Report muhabirlerinden Eric Pincus, "Lakerside Chats" isimli podcast'te konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bence Kyle Kuzma kendini Jayson Tatum gibi biri olarak algılıyor. Bana kalırsa kendini böyle görüyor."



Son iki yıldır All-Star seçilen Tatum, geçtiğimiz sezon maç başına 26.4 sayı, 7.4 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları tutturmuştu.



25 yaşındaki Kuzma ise, bu sezon Lakers formasıyla 32 maçta 12.9 sayı, 6.1 ribaund ve 1.9 asist şeklinde istatistiklerle oynamıştı.



Lakers ile sözleşmesinde üç yılı daha bulunan Kuzma'nın, yakın zamanda takas söylentilerinde ismi oldukça sık geçiyor.



