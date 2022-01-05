Kupa seremonisinde tartışma!

Turkcell Süper Kupa seremonisi öncesinde Amilton ve Valentin Rosier arasında tartışma yaşandı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Kupa seremonisinde tartışma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2022 23:58
Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa şampiyonu olduğu maçın ardından seremoni öncesi tartışma yaşandı.

Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Antalyaspor'dan Amilton arasında tartışma yaşandı. Bir müddet devam eden tartışmaya tribündeki taraftarlar da katıldı. Tartışmayı iki tarafın futbolcuları karşılıklı gayretle sona erdirdi.

Tartışma nedeniyle seremonide de gecikme yaşandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.