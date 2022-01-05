Kupa seremonisinde tartışma!

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa şampiyonu olduğu maçın ardından seremoni öncesi tartışma yaşandı.



Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Antalyaspor'dan Amilton arasında tartışma yaşandı. Bir müddet devam eden tartışmaya tribündeki taraftarlar da katıldı. Tartışmayı iki tarafın futbolcuları karşılıklı gayretle sona erdirdi.



Tartışma nedeniyle seremonide de gecikme yaşandı.





İLGİLİ VİDEO