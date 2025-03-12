Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga, sakatlığının ardından Perşembe günü Sacramento Kings karşısında parkelere dönmeyi hedefliyor. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Kuminga, uzun süren sakatlık dönemini geride bırakmaya hazırlanıyor.



4 Ocak'tan bu yana ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyemeyen genç yıldızın yokluğunda Warriors, 19 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı.



"Bir oyuncu çok iyi oynarken ve önemli bir isim geri döndüğünde, bu her zaman zor bir durumdur." diyen başantrenör Steve Kerr, "Onu yavaş yavaş oyuna adapte etmeyi, kısa sürelerle sahada tutarak ritmini bulmasını sağlamayı düşünüyoruz. Ama aynı zamanda Gui Santos'u ve şu an bize katkı sağlayan oyuncuları oynatmaya devam etmeliyiz. Genellikle bu süreç zamanla kendi yolunu bulur. Biz de bunun doğal şekilde ilerlemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Sakatlanmadan önce kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Kuminga, 32 maçta 16.8 sayı, 5 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



Golden State, Jimmy Butler'ı kadrosuna kattıktan sonra büyük bir çıkış yakalayarak 12-2'lik bir performans sergiledi ve Batı Konferansı'nda altıncı sıraya yükseldi.



