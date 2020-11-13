Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere...



TFF KARAR VERECEK



TFF ve kulüpler, bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında uygulananan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin, Süper Lig'de de uygulanması konusunda görüş birliğine vardı. Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra hayata geçmesi bekleniyor.



DÜZCESPOR HÜKMEN YENİK İLAN EDİLMİŞTİ



Ligde bu sezon hatırlanacağı üzere Atakaş Hatayspor'un, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile oynaması gereken maçlar, bordo beyazlı takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. TFF ile kulüplerin anlaşmaya vardığı değişiklik kesinleşirse erteleme yapılmayacak; maça çıkmayan takım 3-0 hükmen yenik ilan edilecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Düzcespor, Pendikspor ile oynaması gereken karşılaşmaya Covid-19 vakaları nedeniyle çıkamadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.



