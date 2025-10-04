04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
0-05'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-018'
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-05'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
2-047'
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
1-034'
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
1-036'
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-235'
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
3-045'
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Kritik maçta Dortmund ve Leipzig yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund'un Leipzig'i konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

calendar 04 Ekim 2025 18:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kritik maçta Dortmund ve Leipzig yenişemedi!
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund, Leipzig'i konuk etti.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk golü, 7. dakikada  Leipzig'den Christoph Baumgartner kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.


Dortmund'a beraberliği getiren golü ise 23. dakikada Yan Bueno Couto kaydetti.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, mücadelede ikinci yarı gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte 14 puana ulaşan Dortmund, 1 maç eksiği olan lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi ve 2. sırada konumlandı.

Puanını 13'e yükselten Leipzig ise 3. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Dortmund, deplasmanda lider Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Leipzig ise Hamburg'u konuk edecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
