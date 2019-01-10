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Kristoffer Peterson: 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'

Fenerbahçe, Heracles Almelo'da forma giyen 24 yaşındaki Kristoffer Peterson'u renklerine bağlamak için çalışıyor. İsveçli de gelmek istiyor.

Kaynak: Akşam
Kristoffer Peterson: 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'
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10 Ocak 2019 12:13
Fenerbahçe sağ kanat için İsveçli Kristoffer Peterson'la görüşüyor. Hollanda'da Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği harika performansla dikkat çekti. İsveçli de gelmek istiyor.

Eredivisie'de 17 maçta 10 gol atıp, 2 de asist yapan genç oyuncuyu Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya, Yunanistan ve İspanya'dan da bazı kulüplerin istediği öne sürüldü.

Daha önce Liverpool'un U18 ve U23 takımlarında da forma giyen Peterson, bekleneni veremediği için A takıma yükselememişti.

Bu sezon Hollanda'da patlama yapan oyuncu, kanatta oynamasına rağmen yakaladığı yüksek skor üretimiyle de dikkatleri çekiyor.

1 YIL OPSİYONU BULUNUYOR

Bonservisi Utrecht'te bulunan Kristoffer Peterson'un Heracles Almelo ile 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.

Heracles Almelo ile bu sezon Hollanda Ligi'nde 17 maça çıkan Kristoffer Peterson, 10 gol ve 2 asist üretti.



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