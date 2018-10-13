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Kristal Elma'da Beşiktaş'a 3 ödül

Beşiktaş, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Kristal Elma'da 3 ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA
Kristal Elma'da Beşiktaş'a 3 ödül
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13 Ekim 2018 15:27
Beşiktaş, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Kristal Elma'da 3 ödüle layık görüldü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Medya Kullanımı-Özel Etkinlik Kullanımı kategorisinde, "23 Nisan Sürprizi" projesiyle Kristal Elma almaya hak kazandı.

Beşiktaş, 23 Nisan gününde evinde oynadığı Süper Lig maçında, ilk 11'de yer alan futbolcuların anonsunu çocuklara yaptırmış, bu esnada skorbordda futbolcuların alışılmış görselleri yerine, çocuklar tarafından çizilen resimlerini yayınlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamıştı.

Siyah-beyazlılar, "Come to Beşiktaş" sloganının yeni reklam filmiyle de Online Film-Kurumsal İmaj kategorisinde Bronz Ödül kazandı.

Beşiktaş bir diğer ödülü de yeni sezon formalarının tanıtıldığı film ile aldı. Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu formalarının tanıtımı için hazırladığı ve "Come to Beşiktaş" serisinin devamı niteliğindeki filmle de Online Film-Moda ve Aksesuar kategorisinde Bronz Ödül'e layık görüldü.

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