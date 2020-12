KOVID'in etkilerini üzerinden atamayan Bamba, limitli olacak

Orlando Magic pivotu Mo Bamba'nın, uzun vadeli KOVID-19 etkilerinden muzdarip olduğu ve temaslı antrenmanlara katılamadığı bildirildi.



The Athletic'den Josh Robbins'e göre, Bamba'nın antrenman kampı başladığında temaslı antrenmanlara katılamayacağı ortaya çıktı. Robbins ayrıca, Al-Farouq Aminu'nun da 11 ay önce geçirdiği ameliyatın ardından tam güçte olmadığı için, kampa katılmaya tam olarak hazır olmadığını bildirdi.



Haziran ayında KOVID-19'a yakalandığı tespit edilmiş olan Bamba, Magic ile 2019-20 sezonunu tamamlayamamıştı ve pozitif testinden önce yalnızca hafif semptomlar göstermesine rağmen, kalıcı etkilerle mücadele ettiği görülüyor.



Robbins, oyuncuların durumu ile ilgili raporunda şunları kaleme aldı:



"Koç Steve Clifford, Salı günü Mo Bamba ve Al-Farouq Aminu'nun kamp açıldığında temaslı antrenmanlara katılmaya hazır olmayacaklarını açıkladı ve Bamba ve Aminu'nun her ikisinin de, oynamaktan 'oldukça uzak' olduklarını ekledi. Bamba, altı ay önce KOVID-19'a yakalanmanın uzun vadeli etkilerinden kurtulmaya devam ediyor ve Aminu ise, 11 ay önce yırtık menisküs kıkırdağını onarmak için geçirdiği ameliyattan sonra hala tam gücünde değil."



Magic, Mamba'nın Ağustos ayında testlere girmek için bubble'dan ayrılmasının ardından, genç oyuncunun geri dönüş süresinin "haftalar" değil, "aylarla" ölçüleceğini bildirdi.



The Athletic, Bamba'nın antrenmanlara devam ederken son haftalarda ilerleme kaydettiğini, ancak virüs yok olduktan sonra da uzun süre mücadele etmeye devam eden "uzun süreli KOVID taşıyıcıları" arasında yer aldığını rapor etti.