Koronavirüste en kritik tarihler!

Türkiye ilk corona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren doktorundan, hemşiresine, Bilim Kurulu üyesinden, maske ve dezenfektan üreten meslek lisesi öğrencisine kadar her kesimden insanın büyük gayretiyle Kovid-19'a karşı başarılı bir mücadele verdi.



11 Mart'tan sonra psikolojik "100 vaka" sınırı 1 haftada geçilirken, toplam vaka sayısı 18 Mart'ta 191 olarak kayıtlara yansıdı. Toplam vaka sayısı 22 Mart'ta 1256'ya, 26 Mart'ta 3629'a ulaştı. 26 Mart'tan itibaren ilk kez bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı binli rakamlarla (1196) tabloda yer aldı.



VAKA SAYISI DURMUYOR



Günlük vaka sayısı, 26 Mart'tan 55 gün sonra ilk kez binin altına düştüğünde takvimler 20 Mayıs'ı gösteriyordu. Günlük vaka sayısı ise aynı tarihte 972 olarak kayıtlara geçti. Koca, "Vaka sayımız binin altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı" dedi.



3 GÜN SONRA VAKA SAYISI



Ancak Koca'nın uyarılarının üzerinden 3 gün sonra 23 Mayıs'ta yeni vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine (1186) çıktı. 25 Mayıs'tan itibaren yeniden 1000'in altına düştü. 2 gün süren düşüş, 27-30 Mayıs'ta yeniden yukarı doğru seyretmeye başladı. 30 Mayıs'ta 983 yeni vaka kayıtlara geçti, vaka sayılarındaki düşüş 12 Haziran'a (1195) kadar sürdü.



MASKELER DÜŞTÜ



Günlük vaka sayılarının tabloda binli rakamlarla gösterilmeye başlandığı 26 Mart'tan sonra ilk kez 2 Haziran'da tabloya en düşük vaka sayısı girildi (786 vaka). 1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayatta vaka sayılarında yaşanan düşüş, maskeleri de çeneye düşürdü.



GEÇMİŞ OLSUN, HOŞ GELDİN



"Geçmiş olsun", "Hoş geldin" ziyaretlerine bir de cenaze ve nişan merasimleri eklenince 1000'li rakamaların altına düşen vaka sayıları 13 gün sonra bir kez daha yükselişe geçti. 14 Haziran'da iyileşen hasta sayısı (1330), yeni vaka sayısının (1562) altına düştü.



HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ



Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı 717'ye, entübe hasta sayısı 290'a yükselince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedeften uzaklaşıyoruz" uyarısı yaptı.



EN KRİTİK TARİHLER



Koca'nın da açıkladığı şekilde Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artış yaşanıyor. Vaka sayıları yeniden binli rakamları gördü.

Uzmanlar, 16, 17-18 Haziran verilerinin çok kritik olduğu belirtiyor. Bilim Kurulu'nun bu hafta veriler doğrultusunda yeni tavsiye kararlarında bulunması bekleniyor.



Vatan borcu diyerek kurallara uyun

Yeni tip koronanavirüs Kovid-19'a karşı İstanbul'un da arasında bulunduğu pek çok kentte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tüm uyarılarına rağmen vaka sayısındaki artış sürüyor. Bilim insanları ve kent valilikleri artışın devam etmesi halinde yeni önlemlere başvurulacağı konusunda vatandaşları uyardı.



KURALLARA SIKI SIKI UYUN



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, "maske-mesafe-el hijyeni" kurallarına sıkı uyum gerektiğini söyledi. Ünal, şunları dedi:



%50 ARTIŞ MEYDANA GELDİ



"Kurallara uyum olmazsa yeni vaka sayısı artabilir ve vaka sayısı artarsa daha önceki kurallara geri dönmek zorunda kalabiliriz. Dışarılarda maskesiz gezen vatandaşlarımız var, mevcut sosyal mesafe kuralı bazen yerine getirilmiyor. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber kurallara uyumda problemler meydana geldi. Şu anda bu kuralları yeniden hatırlayıp bu bir 'Vatan borcudur' diyerek kurallara uyup bunu yavaşlatacağız. Ya dişimizi sıkıp kurallara uyup düzgün gideceğiz ya da uymayacağız, sonuçlarına hep beraber ödeyeceğiz, bu kadar basit. 30 Mayıs'tan bugüne son rakamlarda yüzde 50 artış meydana geldi."



CEYHAN DA UYARDI



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da gevşemeyle birlikte yaşanan vaka artışla ilgili şu uyarılarda bulundu



"Birden bire tedbirlerle binler düzeyinde tuttuğumuz vaka sayılarının tedbirler kaldırıldığında artması beklenen bir durumdu. Önemli olan tedbirler kalktığında halkın maskeli ve mesafeli yaşama uyum göstermesi. Görüyoruz ki böyle bir uyum yok. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlanan hasta sayısı artıyor ve göreceğiz ki bunlarla birlikte ölüm sayılarımız da artacak. Sıcakta bu salgın bitmiyor, pandeminin mevsimi olmaz. Vaka sayısı azalacaksa bunun tek yolu var, alınacak önlemler.







