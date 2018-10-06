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Korner direğinin orada şov yapan 50 futbolcu



Genelde zaman geçirmek için gidilen korner direğinin etrafında yeteneklerini sergileyip şov yapan futbolcular işte burada...

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