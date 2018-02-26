Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki günlük aranın ardından Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, serbest koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.Üç gruba ayrılan futbolcuların 6'ya 2 pas çalışması ve koşu ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.