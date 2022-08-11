Konyaspor - Vaduz: 11'ler

UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanşında Arabam.com Konyaspor, sahasında Liechtenstein'in Vaduz ekibiyle karşı karşıya geliyor.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak.Konyaspor'da Oğulcan ve Kahraman dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir.Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere, Tolgahan Çiçek.UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk edeceği rövanş karşılaşmasıyla, Avrupa kupalarında 16. kez sahaya çıkacak.Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz'u geçerse, play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü kez boy gösterecek.İlhan Palut idaresindeki Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Belarus ekibi BATE Borisov'u (3-0 / 2-0) elemişti.Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 3. eleme turunda eşleşen yeşil-beyazlı ekip, deplasmandan 1-1 beraberlikle dönerken, ağırlayacağı rakibi karşısında play-off turuna yükselen taraf olabilmek için ter dökecek.Palut yönetiminde çıktığı 3 Avrupa müsabakasında yeşil-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 6 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.