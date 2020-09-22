Konyaspor, Oğuz Kağan ve Erten Ersu'yu açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.



Yeşil - beyazlı takım, iki oyuncunun da bedelsiz olarak transfer edildiğini ve Oğuz Kağan'la 1, Erten Ersu'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Bedelsiz olarak kadromuza dahil edilen oyuncularımız Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleşme imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı."



