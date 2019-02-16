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Konyaspor isyanda: "Ali Koç'un dediği gibi, adil yönetim"

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, "Jahovic'in pozisyonu farklı değerlendirilebilir. Ali Koç'un dediği gibi adil bir yönetim gerekli." dedi.

Kaynak: Sporx.com
Konyaspor isyanda: 'Ali Koç'un dediği gibi, adil yönetim'
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16 Şubat 2019 21:45
Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.

Selçuk Aksoy, "Sahada çifte standart nasıl uygulanır gördük. Fenerbahçe açıklama yapınca hafta içi biz de açıklama yapma gereği duyduk. 14. dakikada Skrtel'in hareketini hakem görmeyebilir de VAR nasıl görmez? Fenerbahçe 10 kişi oynayacakken biz 10 kişi oynadık." dedi.

"ALİ KOÇ'UN DEDİĞİ GİBİ ADİL YÖNETİM"

"Biz bu filmi daha önce gördük." diyerek sözlerini sürdüren Aksoy, "Konyaspor olarak yapılan uygulamalardan şikayetçiyiz. Belki Fenerbahçe'nin bir penaltısı söz konusu. Jahovic'in pozisyonu farklı değerlendirilebilir. Ali Koç'un dediği gibi adil bir yönetim gerekli." ifadelerini kullandı.

"BARİZ YAPILAN HATALARIN PEŞİNDEYİZ"

Konyaspor'un bariz hataların karşısında olduğunu belirten Aksoy, "Biz hakemlerin hatalarından çok şikayetçi bir kulüp değiliz. Biz bariz yapılan hataların peşindeyiz. Özellikle VAR'dan sonra hataların en aza inmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Yeni MHK hakkında gelen soruya Konyaspor İkinci Başkanı, "MHK'nın başına kim gelirse gelsin önemli değil. Hayırlısı olsun. Sonuçta biz Türk futbolunu bu insanlarla yöneteceğiz." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

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