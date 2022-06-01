Konyaspor'dan iki transfer birden!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı.Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.Açıklamada, sağ bek Ahmet Oğuz'un Gençlerbirliği alt yapısında yetiştiği, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydiği kaydedildi.Sağ bek Cebrail Karayel'in ise Ankaragücü ve Altay formaları giydiği belirtildi.