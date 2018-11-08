Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Anderlecht karşılaşmasında Yassine Benzia'nın olmamasına dair merak edilenleri cevapladı.Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Benzia kararı ile ilgili "Kararı ben verdim" dedi.Erin Koeman'ın Benzia ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;