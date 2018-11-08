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Koeman'dan Benzia açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Benzia'nın Anderlecht kadrosuna olmamasına dair açıklamalarda bulundu.

Koeman'dan Benzia açıklaması!
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08 Kasım 2018 18:27
Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Anderlecht karşılaşmasında Yassine Benzia'nın olmamasına dair merak edilenleri cevapladı.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Benzia kararı ile ilgili "Kararı ben verdim" dedi.

Erin Koeman'ın Benzia ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Benzia için durum bu. Başka oyunculara şans geliyor böyle bir durum ortaya çıkınca. Prensip olarak, temelde bakarsak sadece bugün için alınmış bir karar bu. Pazar günü bizimle olabilecek durumda olacak. Bu karar yönetimde alınmıyor, bu konuda kararı ben veriyorum."

 

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