Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Anderlecht karşılaşmasında Yassine Benzia'nın olmamasına dair merak edilenleri cevapladı.
Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Benzia kararı ile ilgili "Kararı ben verdim" dedi.
Erin Koeman'ın Benzia ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Benzia için durum bu. Başka oyunculara şans geliyor böyle bir durum ortaya çıkınca. Prensip olarak, temelde bakarsak sadece bugün için alınmış bir karar bu. Pazar günü bizimle olabilecek durumda olacak. Bu karar yönetimde alınmıyor, bu konuda kararı ben veriyorum."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Benzia kararı ile ilgili "Kararı ben verdim" dedi.
Erin Koeman'ın Benzia ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Benzia için durum bu. Başka oyunculara şans geliyor böyle bir durum ortaya çıkınca. Prensip olarak, temelde bakarsak sadece bugün için alınmış bir karar bu. Pazar günü bizimle olabilecek durumda olacak. Bu karar yönetimde alınmıyor, bu konuda kararı ben veriyorum."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın