Kocaeli BB Kağıtspor'da 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i oyuncu, 4'ü teknik ekipten toplam 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaeli BB Kağıtspor'da 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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29 Ekim 2020 23:07
Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i oyuncu, 4'ü teknik ekipten toplam 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Final Spor maçı öncesi basketbol A takımımız ve teknik personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde 4'ü teknik ekibimizden, 8'i sporcularımızdan olmak üzere 12 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom görülmemiş olup tedbir amaçlı izolasyona alınmışlardır. Sporcularımızın en kısa sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerekli olan tedavi süreçleri başlatılmıştır." 



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