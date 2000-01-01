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Kobe'nin tercihi, Jordan ve Phil Jackson olurmuş...

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, Hall of Fame törenine katılabilseydi, geçmişte kendisini sunacak kişinin idolü Michael Jordan veya eski koçu Phil Jackson olmasını tercih edeceğini söylemiş.

Haber; Sporx.com
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, Hall of Fame törenine katılabilseydi, geçmişte kendisini sunacak kişinin idolü Michael Jordan veya eski koçu Phil Jackson olmasını tercih edeceğini söylemiş.

Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame, Aralık ayında 2020 Sınıfı için uygun adayların listesini açıklamıştı. Listede yer alan isimlerden olan Bryant, bir helikopter kazasında trajik bir şekilde vefat etmemiş olsaydı, kendisinden harika bir konuşma bekleniyordu...

2017'de Complex ile yaptığı röportajda Bryant, Jordan veya Jackson'ın kendisini sunmasını istediğini belirtmişti:

"Vay canına, bu harika bir soru. Kimin sunabileceği konusunda benim için iki kişi var: Michael Jordan veya Phil Jackson. Onlar sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da kariyerimde en büyük akıl hocaları oldular. Ve kendilerine diyebileceğim şey, birden fazla kez teşekkür edebilmek. Çünkü yol boyunca çok yardım aldım. Bir sürü yardım."

Bryant, Jackson ile beş şampiyonluk kazanmıştı ve Jordan'ı idol alarak büyümüştü.


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