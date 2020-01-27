Kobe hayranları, Lakers antrenman tesisinde nöbette!

Los Angeles Lakers ve Kobe Bryant hayranları, takımın antrenman tesisinin dışında Kobe için nöbet tutuyor.Birçok basketbol taraftarı, Lakers süperstarı Kobe ve kızı Gianna'nın artık aramızda olmadığı gerçeğini kabullenemiyor. Baba ve kızı, helikopterleri Kaliforniya Calabasas'ta düştükten sonra Pazar günü trajik bir şekilde ölmüş olan dokuz kişi arasındaydı.Oyunun en sevilen simgelerinden biri olan Bryant, sahada ve saha dışında taraftarların ve oyuncuların hayatlarına dokunmuştu. Bryant'ın 20 sezon evi dediği Staples Center, Mor ve Altın formayı giyen için en iyi oyunculardan biri için bir nöbet tutulması adına kapılarını açtı.Yas tutan hayranlar, Bryant'ı anmak için Lakers'ın antrenman tesisinin dışında toplandılar. Lakers muhabir, Tania Ganguli'ye göre, bazı hayranlar büyük bir beyaz tuval üzerine imza atarak, Bryant'a vedalarını sundular.Çiçeklerin, mumların ve Bryant'ın fotoğraflarının oluşturduğu bir platform da alanı doldurdu: