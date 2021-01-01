"Knicks, Lowry'den çok Powell'ı tercih ediyor!" iddiası

New York Knicks'in, Toronto Raptors guardı Kyle Lowry'den çok Norman Powell için takas yapmakla daha çok ilgilendiği iddia edildi.



NY Post'tan Marc Berman'a göre, Knicks forvet rotasyonuna derinlik eklemekle ilgileniyor ve Powell da radarlarında olabilir.



Berman, Knicks'in bu sezonun sonunda sınırsız bir serbest oyuncu olması beklenen Powell'ı almak için gelecekteki varlıklarından vazgeçmeye istekli olmadığını öne sürdü:



"Raptors, Kyle Lowry'yi pazara açmış olmasına rağmen, Knicks, sezonun ardından sınırsız bir serbest oyuncu olması beklenen Powell ile çok daha fazla ilgileniyor.



Houston'daki Victor Oladipo durumu ile aynı şekilde, Knicks de 27 yaşındaki Powell'ı kiralayarak ilk tur Draft haklarından vazgeçmek istemiyor ve yeniden imza atacağına dair teminat almayı tercih ediyor."



Powell, kariyerinin en iyi yılını geçirdiği sezonda, maç başına ortalama 19.5 sayı ile oynuyor.



