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Knicks, Justin Holiday'i "gerçekten" istiyor

New York Knicks'in, eski oyuncusu Justin Holiday'i serbest oyuncu döneminde "gerçekten" almak istediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, eski oyuncusu Justin Holiday'i serbest oyuncu döneminde "gerçekten" almak istediği bildirildi.

2016-17 sezonunda Knicks forması giyen ve yakında serbest oyuncu olacak olan Indiana Pacers guardı Holiday, bu sezondan sonra yeni ön ofisin elde etmeyi umduğu bir isim.

Indianapolis Star'dan J. Michael'a göre, Knicks, Holiday'i "gerçekten istiyor".

Söylenti Cuma günü, Michael'ın Indiana'da Holiday'in "gerçekleşen bir şey yüzünden biraz rahatsız olduğunu" ve bu nedenle 31 yaşındaki oyuncunun Pacers'a artık geri dönmek istemediğini belirten bir tweet'le ortaya çıkmıştı.

Ancak Holiday, söylentileri bir araya getiren bir Instagram paylaşımına yorum yaparak, mutlu olmadığını öne süren raporun bir kısmını yalanladı.

Holiday, Pacers ile bir yıllık sözleşme imzalayarak, geçtiğimiz sezon 4.8 milyon dolar kazanmıştı. Kısa süre önce Holiday, menajerini, eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ı da temsil eden Bernie Lee ile değiştirmişti.

Knicks, ligin gelirlerini etkileyen koronavirüse bağlı olarak maaş sınırının nerede duracağına bağlı olarak, bu sezon sonrasında yaklaşık 50 milyon dolarlık bir boş alana sahip olacak.


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