Knicks, 2014'ten beri ilk 5 maçlık galibiyet serisini gördü!

New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, dün gece Dallas Mavericks'e karşı alınan 117-109'luk galibiyetinin ardından düşüncelerini aktardı.



Yedi yıldan beri en uzun galibiyet serisine ulaşan New York ekibi, dün gece arka arkaya beşinci maçını kazandı. Geçtiğimiz yedi sezonda da playofflara kalamayan Knicks, 30-27'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.



Thibs, galibiyet sonrası şunları söyledi:



"Mutlu muyum? Biliyorsunuz ki hiç mutlu olmam. Bu tarz şeylere çok kafa yormamaya çalışıyoruz. Bunların içinde kaybolmak istemezsiniz ve kazanma yolunda en önemli şey de budur. Bana kalırsa eğer ufak detaylarla bizler ilgilenirsek, büyük olanlar da kendi kendini halletmiş olur.



Kazanabileceğimize dair bir inancımız var ve bu da muhtemelen en önemli şey. En başından beri bu kafa yapsındaydık. Dışarıdaki insanların ne düşündüğü gerçekten önemli değil. Bizim düşündüğümüz bu."



ESPN Stats & Information araştırmasına göre Knicks'in son beş maçlık galibiyet serisiyle bu seri arasında 545 maç geçti ve bu, 1958'den 1966'ya kadar olan 653 maçlık serinin ardından takım tarihindeki ikinci en uzun süre oldu.



