Klay, "gelecek sezonun başlarında" dönmeyi umuyor

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, gelecek sezonun başlarında parkelere dönmeyi umduğunu söyledi.



Klay'in bir NBA maçında oynamasından bu yana iki yıldan fazla bir süre geçti. 31 yaşındaki oyuncu, çapraz bağları ve aşil tendonunun arka arkaya iki sezon kaçırmıştı.



Bu süreçte hiç playofflara kalamamış olan Warriors ekibinin yıldız guardı Klay, teknesinden yaptığı Instagram canlı yayınında kendisine ne zaman döneceği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Gelecek sezonun başlarında diye umut ediyorum. Aşilin iyileşme süreci 12 ay kadar bir şey. Ama sol dizimi de hesaba katmak zorundayım çünkü geri gelip yarım halimle oynamak istemiyorum. İyileşme sürüyor. Yavaşça. Aşil can sıkıcı bir durum."



Thompson, 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında sol ön ön çapraz bağını koparmıştı geçtiğimiz Kasım ayında Aşil tendonunu koparmadan önce, 2020-21 sezonu için parkelere geri dönmesi bekleniyordu.



