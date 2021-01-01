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Klay: "Bana göre, en iyi 75 oyuncudan biriyim!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, NBA'in 75. yıl dönümü takımına dahil edilmemesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, NBA'in 75. yıl dönümü takımına dahil edilmemesi hakkında konuştu.

NBA, kariyerinde üç kez şampiyonluk yaşayan, beş kez All-Star seçilen ve iki kez de All-NBA kadrolarına girmiş olan Klay'i tüm zamanların en iyi 75 oyuncusu listesine dahil etmedi.

Warriors yıldızı, Instagram'daki son paylaşımında "Belki basketbol oynama yeteneğim konusunda naifimdir ama bana göre her zaman en iyi 75 arasındayım." ifadelerinin yazdığı bir görsel yayınladı.

NBA, listenin ilk 25 oyuncusunu Salı günü, ikinci kısmı Çarşamba günü ve son grubu da Perşembe günü açıklamıştı.


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