Kırkpınar'da ''VAR'' uygulaması

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde önceki yıllarda da uygulanan, Dünya Kupası'nda ise bu yıl hayata geçirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) benzeri sistemle tartışmalı pozisyonlara anında müdahale ediliyor.Çayırda görev alan hakemlerin dışında hakem kulesinde de hakemler, her müsabakayı kurulan özel ekranlardan takip ederek tartışmaya yol açan pozisyonları yavaşlatılmış bir şekilde tekrar izliyor.Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıt işlemlerinin devam ettiğini bu sene çayıra çıkacak pehlivan sayısında rekor katılım beklediklerini belirtti.Pehlivanlar kadar Kırkpınar'da görev alacak hakemlerin de büyük bir heyecanla çayıra çıkmaya hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, bu sene er meydanında 101 hakemin görev yapacağını vurguladı.Bu sene Dünya Kupası'nda ilk defa uygulanan Kırkpınar'da ise geçmişte de başvurulan VAR bezeri bir sistemle güreşleri yakından takip edeceklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:"Pehlivan bir yıl boyunca çalışarak geliyor. Kırkpınar güreşçilerin olimpiyatıdır. Her güreşçinin hayalinde bir gün başpehlivan olmak ve altın kemeri almak yatıyor. Güreşçiler gibi hakemlerimiz de Kırkpınar'a hazır olmak zorunda. Müsabakaları yakından takip edip, doğru ve hızlı karar vermeliler. Bu sene Dünya Kupası'nda VAR sistemi kullanıldı. Biz de buna benzer bir sistem kullanarak tartışmalı pozisyonlara mahal vermeyeceğiz. Tartışmalı pozisyonlar kurulan sitemde hakemler tarafından tekrar izlenerek yanlış karar verilmesinin önüne geçilecek."Mehmet Yılmaz, bu yıl başpehlivanlıkta çok çekişmeli güreşler olacağını dile getirerek, başaltında 67 olan pehlivan sayısını zaman içerisinde 100 kişiye çıkartarak güreşleri daha da çekişmeli hale getireceklerini söyledi.Bu sene Kırkpınar'a yaklaşık 2 bin 500 pehlivanın katılmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, çayıra çıkacak tüm güreşçilere başarı diledi.