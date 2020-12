Kırklareli bisiklet gezginlerine ev sahipliği yapıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Yıldızlar Bisiklet Akademisi, dünyanın birçok ülkesinden bisikletle Türkiye'ye gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.



Lüleburgaz Belediyesince "Bisiklet Yılı" ilan edilen 2017'de hizmete açılan akademi, 3 yılda yaklaşık 500 bisikletli turisti ücretsiz ağırladı.



Tüm masraflarını belediyenin karşıladığı akademide bisiklet bakım alanı, otel ve çalışma pistleri bulunuyor.



Binlerce kilometre pedal çevirip Türkiye'ye giriş yapan turistler, akademide ücretsiz konaklama imkanından yararlanıyor.



Bisikletlerinin bakımlarını yaptıran turistler, konakladıkları günlerde akademideki zorlu parkurlarda çalışma da yapabiliyor.



Akademi sorumlusu Furkan Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlere 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.



Turistlerin bu hizmete çok şaşırdıklarını belirten Topçu, "Turistler hiçbir ülkede böyle bir merkezin olmadığını söylüyorlar ve çok şaşırıyorlar. Burayı Birleşmiş Milletler'in tesisi gibi gördüklerini söylüyorlar." dedi.



Akademiye en çok Almanya, Fransa, Hindistan, Çin ve Macaristan gibi ülkelerden turistlerin geldiğini anlatan Topçu, "Biz Kovid-19 salgını nedeniyle turist sayısında düşüş yaşanacağını beklerken tam tersi oldu. Gelenlerin sayısı her gün artıyor. Akademi ile hem ülkemizi hem ilçemizi dünyaya tanıtıyoruz. Gelen turist şaşkınlıkla ayrılıyor. Burada konaklıyor, bisikletinin bakımlarını yapıyor ve karşılığında hiçbir ücret ödemiyor." diye konuştu.



- "Burası gerçekten çok özel bir yer"



Belçikalı bisiklet tutkunu Hendrik Nevmeerseh ise bisikleti ile dünyanın birçok ülkesini gezdiğini ancak böyle bir akademi henüz görmediğini dile getirdi.



Yaklaşık 5 ay önce yola çıktığını, bu süreçte 9 bin 600 kilometrelik pedal çevirdiğini, Kapı Kule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını anlatan Nevmeerseh, şöyle devam etti:



"Türkiye çok güzel. Yola çıktığımda navigasyon üzerinden bisiklet akademisini gördüm. Benim gibi düşük bütçeli bir bisiklet turcusu iseniz ucuz yerler ararsınız. Ücretsiz bir yer bulduğunuzda ise mükemmel olur. Burası gerçekten çok özel bir yer. Tüm bisikletçilerin bu akademiyi görmesini tavsiye ederim. Ben dünya üzerinde böyle bir akademi görmedim."



Fransız bisikletçi Chloe Bernard ise dünyayı keşfetmek için bisikletiyle yola çıktığını, günde ortalama 60 kilometre yol gidebildiğini belirterek, "Keşfetmeyi sevdiğim için biraz yavaş seyahat ediyorum. Kültürleri ve insanların yaşam tarzlarını daha iyi öğrenmek için uçak yerine bisikleti seçtim. Akademi çok kullanışlı ve güzel. Bisikletçiler için her hizmet sunuluyor." ifadelerini kullandı.



Bernard, Türkiye'yi çok sevdiğini, gezerken büyük camiler ve tarihi yapılar gördüğünü, Edirne'de çok sıcak karşılandığını aktardı.



- "Bisiklet akademisini çok etkileyici ve cazip buldum"



Arjantinli bisiklet tutkunu Leonardo Monden de Türkiye üzerinden bisikleti ile Asya'ya doğru gitmeyi hedeflediğini anlatarak, "Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Daha önce İstanbul'a gelmiştim. Türkiye gerçekten çok güzel. İnsanları çok sıcak kanlı ve yemekleri çok güzel. Bisiklet akademisini çok etkileyici ve cazip buldum. Türk insanı her şeyini paylaşmak istiyor, bu çok etkileyici." dedi.



Bisiklet turuna Yunanistan'ın başkenti Atina'dan başladığını anlatan Japon Hirohisa Tajima ise turun 10 yıl sürmesini planladığını ifade etti.



Türkiye'de sadece 2-3 gün geçirdiğini vurgulayan Tajima, "Türkiye muhteşem bir ülke. Burada kalmak çok güzel, kolay ve rahattı. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.