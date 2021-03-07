Kıran kırana geçen maçı Bursaspor kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Haber; AA
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Kıran kırana geçen maçı Bursaspor kazandı
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07 Mart 2021 19:33
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 67-64 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

Frutti Extra Bursaspor: Munford 26, Peters 7, Shayok 5, Oğuz Savaş 11, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Ender Arslan 2, Can Maxim Mutaf 3, Bircevic 7, Kadji 3

Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 5, Green 7, Jankovic 6, Erkan Yılmaz 5, Stimac 18, Evans 10, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı 9, Aldridge

1. Periyot: 14-24

Devre: 30-36

3. Periyot: 50-49



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