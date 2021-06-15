Keylor Navas, Donnarumma ihtimalini beğenmedi

Donnarumma'nın PSG'ye transfer olma ihtimali takımın birinci kalecisi Keylor Navas tarafından tepkiyle karşılandı.Kosta Rikalı kaleci, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Keylor Navas,sözleriyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı.PSG kulübü, 34 yaşındaki Keylor Navas'ın sözleşmesini Nisan ayı sonunda 2024 yılına kadar uzatmıştı.Milan ile yollarını ayıran İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın PSG'ye yıllık 10 milyon euro civarı bir sözleşmeyle Fransız ekibine imza atması bekleniyor.