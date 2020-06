Kevin Durant'ten 1 milyon dolarlık bağış!

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant ve Degree Deodorant'ın, sosyal adaleti desteklemek adına 10 farklı organizasyona 1 milyon dolar bağışta bulunacağı bildirildi.



New York Daily News'dan Kristian Winfield'ın haberine göre, üç New York merkezli organizasyon Kids in the Game, New Heights Youth Inc. ve Row NY—will dahil olmak üzere 10 organizasyon, çocuklara sosyal farkındalığı artırmak için sporları nasıl kullanacaklarını öğretecekler.



Bu bildiri, Durant'ın şirketleri Thirty Five Ventures, The Boardroom ve Kevin Durant Yardım Vakfı'nın, sistemik ırkçılık ve polis vahşeti ile mücadele etmek ve George Floyd, Breonna Taylor ve diğerlerinin anılarını onurlandırmak için para bağışlayacaklarını açıklayan bir duyuru yapmalarından sonra geldi.



Nets Wire'dan Nick Friar şu açıklamayı paylaştı:



"Siyahilerin hayatı önemlidir.



Her yerde siyahi hayatın ve siyahi seslerin savunulması için birleştik ve ülkemizdeki sistemik ırkçılığın sona erdirilmesi çağrısında, akranlarımıza ve meslektaşlarımıza katılıyoruz. NAACP ve Polis Eşitliği Merkezi'ne, George Floyd, Breonna Taylor ve hayatını kaybeden ya da polisin elinde haksızlığa uğramış herkesin şerefine bağış yapıyoruz."