Kevin Durant, oynamaya hazır mı?

Brooklyn Nets takım muhabiri Ian Eagle, Kevin Durant'in eski sağlığına döndüğünü ve sezon yarın başladığı takdirde, Brooklyn için forma bile giyebileceğini iddia etti.



Eagle, çarpıcı iddialarını şu şekilde açıkladı:



"Durant ve etrafındakiler bunu hafife aldı. Tabii ki, Kevin için asıl önemli olan, koronavirüs için pozitif test sonucu almasından sonra, sadece sağlıkla ilgili. Ama evet, zihninizin bunun etrafında biraz dolaştığı oluyor. Her ne olursa olsun, gördüğümüz o kısa videolarda Durant görünüyor. Kendi gibi gözüküyor. Bugün devreye girip oynayabilecek bir oyuncu gibi duruyor."



"Bu soru muhtemelen ona yöneltilecek: 'Ne yapmak istersin?' Ve sanırım (Nets) ona güvenirdi. Tıbben, anlayışım - bu noktadan itibaren - oynayabileceği üzerine. Şimdi asıl soru, takım bu konuda rahat mı?"



