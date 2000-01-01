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Kerr: "Ömrümde, Klay'in 37 sayılık çeyreği gibi bir tecrübe yaşamadım"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Klay Thompson'ın ünlü 37 sayılık çeyreğinin "dini bir deneyim" gibi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Klay Thompson'ın ünlü 37 sayılık çeyreğinin "dini bir deneyim" gibi olduğunu söyledi.

Ocak 2015'te Thompson, Sacramento Kings'e karşı 126-101'lik maçın üçüncü çeyreğinde 37 sayı atmıştı. Çeyrekte Thompson, 13/13 isabetle oynamış ve 9 üçlük denemesinde de isabet bulmuştu.

Bu çeyrek, NBA tarihindeki en dominant çeyreklerden biri olmaya devam ediyor ve Kerr, hala üstesinden gelemiyor:

"Altı yıllık koçluğumda, oyuncu ve taraftarlar arasındaki bağlantı ve yerde neler olduğu konusunda yaşadığım en şaşırtıcı deneyim olmaya devam ediyor. Şaka yapmıyorum. Umarım bu kulağa abartma gibi gelmez, ama dini bir deneyim gibiydi. Oyunun zirvesinde bir oyuncuya şahit olmak, aynı zamanda neredeyse onunla bunu deneyimleyen ve takım arkadaşlarıyla birlikte onun kadar istekli olan 20.000 taraftarın önünde yapması, inanılmazdı. Bu benim için bir koç ve bir oyuncu olarak hissettiğim her tecrübenin üstünde yer alıyor. Hiç böyle bir şeyin parçası olmamıştım."


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