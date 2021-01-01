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Kerr. "Kobe, MJ'den aldığı tavsiyeyle onu yenebileceğini sanıyordu"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'ı savunduğu zaman edindiği tutum hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'ı savunduğu zaman edindiği tutum hakkında konuştu.

Kerr, Bryant'ın MJ'den bir şeyler öğrenmeye ne kadar hevesli olduğu zamanı şöyle hatırladı:

"Michael Jordan'a sahadayken sürekli bir sürü soru sorduğunu hatırlıyorum. Birbirlerini savunuyorlardı. Birkaç tavsiye almaya çalıştığını görebiliyordum. Oldukça ilginçti.

Tabii ki o dönemde onun kadar büyük bir oyuncu değildi. Ama belli ki, Michael Jordan'ı, sırf ondan tavsiye istediği için yenebileceğini düşünme cüretine sahipti. Ve Michael da ona karşı çok iyi oynamıştı, o da bir şeyler biliyordu."

"KOBE'Yİ KOBE YAPAN ŞEY DE BUYDU!"

Kerr, Kobe'nin neden efsanevi bir oyuncu olduğunu da şu şekilde açıkladı:

"Kobe, başarılı olmak için gereken özgüvene sahipti. Atletizmi ve beceri seviyesi çok yüksekti. Ama nihayetinde Kobe'yi Kobe yapan şeyin, bu olduğunu düşünüyorum: Michael Jordan'dan, ona karşı oynadığı ilk maçta tavsiye isteme cüreti. 18 yaşındaki birçok çocuk, normalde Michael'a karşı oynamaktan ölesiye korkar. Ama o çok meraklı biriydi. Bu olağanüstü bir durum."


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