Kerr: "Draymond Green, dünyanın en iyi savunmacısı"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Draymond Green'in "dünyanın en iyi savunmacısı olduğunu" söyledi.



Bu sezonun 'Yılın Savunmacısı' ödülün adayları arasında olan Green, bu seviyede istikrarlı bir performans sergilemesi sonrası koç Kerr'den bu konuda büyük bir övgü aldı:



"Biz iki yönlü bir takımız. Her şey savunmayla başlıyor ve bu bizim için sabit bir durum. Bence Draymond Green, dünyanın en iyi savunmacısı. Sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı. Her gece oldukça motive ve odaklanmış durumda."



Sezon istatistiklerinde, Green şu anda %55.6 şut isabetiyle 7.8 sayı, 7.9 ribaund, 7.6 asist, 1.1 top çalma ve 0.9 blok ortalamalarıyla oynuyor.



