Kerem Demirbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen, orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Leverkusen'in Avrupa Ligi'nde Nice ile oynadığı maç sonrası yapılan testte pozitif sonuç alındığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada; 27 yaşındaki oyuncunun semptom göstermediği ve karantinaya geçtiği belirtildi.
Leverkusen'in Avrupa Ligi'nde Nice ile oynadığı maç sonrası yapılan testte pozitif sonuç alındığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada; 27 yaşındaki oyuncunun semptom göstermediği ve karantinaya geçtiği belirtildi.