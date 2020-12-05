Kerem Demirbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Bayer Leverkusen oyuncusu Kerem Demirbay'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kerem Demirbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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05 Aralık 2020 20:39
Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen, orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Leverkusen'in Avrupa Ligi'nde Nice ile oynadığı maç sonrası yapılan testte pozitif sonuç alındığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 27 yaşındaki oyuncunun semptom göstermediği ve karantinaya geçtiği belirtildi.



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