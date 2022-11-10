Kerem Atakan Kesgin: "Kötü oynamadık"

Beşiktaşlı Kerem Atakan Kesgin, Serik Belediyespor maçı sonrası konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Kerem Atakan Kesgin: 'Kötü oynamadık'
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10 Kasım 2022 01:40
Beşiktaş'ın bu sezonki yeni transferlerinden Kerem Atakan Kesgin, Serik Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncu maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kendimizi onlara karşı büyük görerek çıkmadık sahaya. Hocamızın istediklerini yapmaya çalışarak, iyi oynamaya çalışarak mücadele ettik. İlk yarıdan da goller bulduk. İkinci yarı daha farklı sonuç olabilirdi. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Tabii ki hatalarımız vardır, bunları da Şenol hocamızla çalışarak, bireysel analiz de yaparak düzelteceğiz"

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