Kerem Atakan Kesgin: 'Kötü oynamadık'

Beşiktaş'ın bu sezonki yeni transferlerinden Kerem Atakan Kesgin, Serik Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Başarılı oyuncu maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Kendimizi onlara karşı büyük görerek çıkmadık sahaya. Hocamızın istediklerini yapmaya çalışarak, iyi oynamaya çalışarak mücadele ettik. İlk yarıdan da goller bulduk. İkinci yarı daha farklı sonuç olabilirdi. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Tabii ki hatalarımız vardır, bunları da Şenol hocamızla çalışarak, bireysel analiz de yaparak düzelteceğiz"





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